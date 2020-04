Amaga Baja California a empresas con retirar permisos

Escuchar Nota

"Si se observa que una empresa se cerró y luego la abren, no hay excusa, pueden perder el permiso para operar", dijo el Mandatario.



"Cuando se da una orden de cerrar una empresa, a menos de que pase como Smiths Medical -que hubo una condición muy particular- porque además esa empresa fabrica equipo médico, simple y sencillamente no era esencial para nosotros, ahorita ya lo es; pero una empresa que hace cartón arenado o que vende brea o que vende pintura, eso no es esencial".



"Smiths Medical, esta empresa ahora nos está apoyando, estamos muy agradecidos porque entendieron nuestra posición, el gerente muy amable nos va a apoyar con ventiladores, como fue nuestra petición original, debido a eso la consideramos esencial para nosotros", dijo Bonilla en conferencia.

"Al principio se mostraron renuentes, nosotros les explicamos (a Smiths Medical) nuestra necesidad, para nosotros era esencial que tuviera un beneficio para nuestro Estado, después de muchas pláticas, llegaron a entender nuestra posición, estuvieron completamente de acuerdo con nosotros", citó.



"Le dimos la oportunidad a la empresa. No somos una colonia de nadie, si nosotros no nos defendemos nadie lo va a hacer por nosotros, agradecemos que Smiths Medical muestre la cara humana hacia Baja California".

En medio de la pandemia por coronavirus que ubica a Baja California como la segunda entidad con más muertes en el País, el Gobernador Jaime Bonilla amagó a las empresas no esenciales a mantenerse fuera de operación, a riesgo de perder su licencia de funcionamiento.Ese fue el caso de una empresa en Mexicali, Saori, dijo, y usaron sus palancas para abrirla, y eso no se vale, la persona que lo hizo tendrá una amonestación de parte mía.Según un reporte dado a conocer, se han clausurado por la fuerza 54 empresas no esenciales y se ha mandado a casa a casi 40 mil trabajadores.El Secretario de Trabajo del Estado, Sergio Moctezuma, detalló que ocho comercios estan en Mexicali; 9 en Tijuana; 5 en Rosarito; 31, en Ensenada, y un negocio más en Tecate.Entre las empresas y negocios suspendidos se encuentra una tienda de productos para oficinas, una casa de empeños, una tienda de venta de ropa y zapatos y una agencia automotriz.Moctezuma agregó que anteriormente realizaban avisos de suspensión, pero a partir de este fin de semana ya no será así, sino que la suspensión será inmediata. El funcionario estatal presumió que desde el 7 de abril han obligado a que 38 mil 989 trabajadores sean enviados a sus casas, por laborar en negocios no esenciales.En el caso de la empresa Smiths Medical, Bonilla comentó que apoyará con respiradores a Baja California, después de que se le suspendieron las actividades al considerarla no esencial.El pasado 9 de abril, cuando Baja California sumaba 17 muertes, ahora suma 30 decesos, el Mandatario dio a conocer que intentó que esa empresa vendiera parte de la producción de respiradores al Estado.En ese entonces, la compañía se negó y le llamó al Canciller Ebrard y al Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.Al 12 de abril, Baja California suma 370 casos positivos, 217 en Tijuana, 131 en Mexicali, 4 en Ensenada, 12 en Tecate, 4 en Rosarito y dos más San Quintín-Vicente Guerrero.Hasta ahora van 30 defunciones, 18 en Tijuana, 11 en Mexicali y una en Ensenada.Smiths Medical tiene operaciones en 30 países, su manufactura está concentrada en Estados Unidos, Inglaterra, México, Italia, Alemania, República Checa y China.Su mayor mercado es Estados Unidos, con el 45 por ciento de sus ventas, de acuerdo con su página web.Con información de Aline Corpus y César Martínez