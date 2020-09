Amaga EU con incluir en lista negra a fabricante chino SMIC

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las acciones del principal fabricante de semiconductores de China cayeron drásticamente después de que el gobierno de Estados Unidos dijera que estaba considerando imponer restricciones a las exportaciones de la compañía, en lo que marcaría una escalada importante en la represión de la administración Trump contra las empresas de tecnología chinas.



Las acciones de Semiconductor Manufacturing International Corp, que es el fabricante de chips más avanzado de China, cayeron casi un 23 por ciento a un mínimo de más de tres meses en Hong Kong este lunes, reportó el diario The Wall Street Journal.



En Shanghai, donde la compañía recaudó recientemente miles de millones de dólares a través de una segunda cotización para aumentar su capacidad de producción, las acciones de SMIC cayeron más del 11 por ciento.



La batalla tecnológica entre Estados Unidos y China ha golpeado a TikTok y Huawei y ha sorprendido a las empresas estadounidenses que producen y venden en China.



La administración Trump podría agregar SMIC a la "lista de entidades'' del Departamento de Comercio, como hicieron recientemente los funcionarios estadounidenses con el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies Co. Eso requeriría que las empresas pasen por una difícil capa de revisión antes de exportar cualquier tecnología estadounidense a SMIC.



Como todos los fabricantes de chips, SMIC depende en gran medida de los equipos y software de Estados Unidos, escribieron analistas de Citigroup dirigidos por Roland Shu en una nota a los clientes, y agregaron: "Esperamos que la expansión y las actualizaciones de la línea de producción de SMIC cesen en gran medida si se agrega SMIC a la lista".



Los competidores de SMIC como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y United Microelectronics Corp podrían eventualmente ganar participación de mercado, agregó Shu. Sin embargo, dijo que cualquier restricción estadounidense sobre SMIC podría dañar a la industria en general de manera impredecible, "a medida que las relaciones comerciales entre China y las empresas estadounidenses se interrumpan".



Otras empresas chinas de chips también cayeron. Hua Hong Semiconductor Ltd, un rival chino más pequeño de SMIC, cayó más del 14 por ciento en Hong Kong. Un índice eólico de acciones de semiconductores que cotizan en los mercados de China continental retrocedió un 4 por ciento, con una caída del 1.9 por ciento en el índice de referencia Shanghai Composite.



Los analistas de Jefferies liderados por Edison Lee dijeron que la posible prohibición de las exportaciones era una "propuesta de perder-perder" que sería una mala noticia tanto para las empresas chinas de semiconductores como para la industria global de equipos de producción de semiconductores (SPE).



El equipo de Jefferies estima que las plantas de semiconductores planificadas de China requerirán 36 mil millones de dólares de gastos de capital en equipos, y China podría representar el 24 por ciento de las adquisiciones globales de SPE este año.



Las acciones de SMIC se han disparado en los últimos meses, ya que los inversionistas se han acumulado en una empresa considerada estratégicamente importante para China. A pesar de la liquidación de este lunes, las acciones siguen subiendo un 53 por ciento este año.