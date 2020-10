Amagan con cierres y multas de $1 millón por relajar medidas en Nuevo León

Escuchar Nota

"Estamos preocupados porque los hospitales se nos empiezan a llenar y vamos a tener un rebrote igual o más intenso si los descuidamos. Hoy tenemos que ser mucho más estrictos y fuertes para cuidarnos", expresó.



"Aquí quiero hacer un llamado a los dueños de quintas, de salones de eventos que les dimos permiso de abrir y para aumentar el aforo a un 50 por ciento, pero pasaron 14 días y se incrementaron los contagios porque no cumplieron, metieron a más gente", expresó.



"No es posible que porque quieren lanzarse de candidatos (digan:) 'No, no puedo hacer nada, es que lo va a ver mal la sociedad, hay que actuar con fuerza".



"Vamos a poner multas de acuerdo al grado de irregularidad, hasta un millón de pesos, y voy a platicar con el Consejo de Seguridad en Salud para que sean suspensiones de establecimientos de manera definitiva, hasta que pase la pandemia porque no cumplen... que exista una modificación al reglamento para esos establecimientos que reinciden y reinciden, ¿para qué los queremos?, mejor los cerramos en definitiva".



La Secretaría de Salud amagó hoy con el cierre definitivo hasta que termine la pandemia, multas de hasta 1 millón de pesos, e incluso el uso de Fuerza Civil, a los establecimientos que relajen medidas para prevenir el Covid-19Ante el riesgo de un rebrote que podría ser más intenso que la primera oleada, el Secretario Manuel de la O dijo que pedirá al Consejo de Seguridad en Salud evaluar la aplicación de sanciones a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública.Molesto, De la O acusó que hay negocios y quintas que no han respetado las restricciones impuestas para operar en medio de la pandemia, y los acusó de provocar más contagios y muertes en Nuevo León.Arremetió también contra los Alcaldes, pues dijo que no están haciendo cumplir las restricciones porque están pensando en las elecciones del próximo año.Respecto al incremento de sanciones, De la O dijo que las discutirá con el Consejo de Seguridad en Salud, que sesiona mañana.De la O insistió en que la economía está ligada con la salud, y que aunque hay que reactivar todavía más la actividad, la prioridad debe ser la salud de los ciudadanos.