Amagan ejidatarios con ‘encuerar’ en una plaza a los ladrones

Habitantes del ejido El Tunal acudieron este lunes por la mañana al Ministerio Público de Arteaga para exigir a las autoridades que detengan una ola de robos de la que han sido víctimas desde hace 3 años.Este viernes, se llevó a cabo el más reciente. Mientras una madre de familia velaba a su esposo en Saltillo, los ladrones se llevaron diversos artículos por una suma total de cerca de 120 mil pesos.La desesperación, el enojo y la impotencia, ha llevado a varios de ellos a considerar las medidas que han tomado en los estados del sur. Declararon que de no detener los robos y castigar a los responsables, tomarán justicia por su propia mano. “O se ponen al margen o los vamos a encuerar en la plaza. Vamos a tomar la autoridad por nuestros propios medios como lo hacían antes. Ya estamos hartos, ya no podemos con la situación”, señalaron los denunciantes.NO RESPETAN EL DOLORLa señora Eva, perdió a su esposo la semana pasada, motivo que aprovecharon los ladrones para entrar a su casa, donde tiene una tienda de abarrotes, y llevarse diversos artículos domésticos, de sus hijos, dinero y mercancía de la tienda, además de robarle su tranquilidad. En total, la suma de lo robado alcanza cerca de 120 mil pesos.“Tuve que poner cámaras porque son unos sinvergüenzas. Me dijeron que por la nueva ley se tienen que detener en flagrancia y a ver si ya con los videos los detienen. Yo me quedé sola y temo por mi seguridad y de mis hijos”, declaró la señora Eva.Agregó que un joven se acercó a su tienda para comentarle que unos muchachos lo habían invitado a robarle. “Todos somos del rancho, ¿ya en quién vamos a confiar? No me parece justo”, finalizó.SIN RESPUESTASOtro de los afectados, el señor Cristóbal Benavides, comentó que el 1 de julio del 2016, tres días después de que le robaron, acudió a poner una denuncia verbal y en diciembre de ese año levantó el acta correspondiente. A pesar de recibir un citatorio, donde se le notificaba que ya habían sido detenidos los presuntos ladrones, al llegar a la Comandancia se encontró con que ya habían sido liberados y hasta el día de hoy no han recibido castigo.En total perdió 43 mil pesos como suma por maquinaria, taladros, una daga, y perros de raza. Señaló directamente a un hombre llamado “Isaac”, del ejido El Tunal, quien personalmente le comentó a quien más le iba a robar.“Rompen las puertas, los candados los cortan y se han metido a robar tierra, pinos y musgo de los terrenos cercanos a la sierra”, comentó el señor Cristóbal.Así como la Señora Eva y don Cristóbal, más de 20 habitantes de El Tunal han sido víctimas de estos ladrones que no respetan ni el dolor de perder a ser querido, ya que roban toda clase de artículos, instrumentos musicales, ropa de cama, plantas y cualquier objeto que se les atraviese.ALEJAN AL TURISMOEsta situación de inseguridad ha afectado también la principal actividad económica de la región: el turismo. Pues quienes tenían sus cabañas en estos ejidos y acudían como visitantes generando ingresos a las familias de El Tunal han optado por vender sus propiedades, alejando a los visitantes, quienes por miedo prefieren irse a San Antonio de las Alazanas.Agregaron que muchas personas de Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey tenían propiedades en estos ejidos y que se ausentaban una semana o 15 días y al volver, encontraban sus cabañas vacías.