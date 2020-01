Amanece Morena con dos dirigentes nacionales

Escuchar Nota

“Que se vaya Yeidckol Polevnsky de la dirigencia, yo fui el primero en demandarla. Que impongan a otro dirigente en una asamblea es otro cantar. Ahora resulta que Morena es bipolar: dos dirigentes y dos facciones en pugna. Peor, imposible”, sentenció Rojas Díaz-Durán.

El partidoamaneció con dos dirigentes nacionales luego de que este domingo fuera electo en congreso nacional extraordinario, y la secretaria general, lo desconociera al asegurar que su elección fue ilegal.Este domingo, la militancia decidió que en máximo cuatro meses la nueva dirigencia, la cual encabezará el diputado federal, deberá reponer uny rechazaron, a mano alzada, incluir el método de encuesta para decidir ese relevo, como propuso el presidentepara destrabar el conflicto interno.Al respecto, tras ser electo,y adelantó que invitará a Polevnsky Gurwitz a sumarse, y que buscaría al presidente López Obrador y a los gobernadores.Además de la presidencia, el congreso dio a Ramírez Cuéllar la mayoría del CEN y el poder para decidir todo, con 16 de 21 votos; la secretaria general en funciones de dirigente quedó en minoría con sólo cinco sufragios, incluido el suyo. Nadie subió a hablar a su favor.Pese a que se cantaron como legales estos acuerdos que removieron a Polevnsky Gurwitz del liderazgo —quien había asegurado que se quedaría hasta 2020 para cumplir la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reponer su elección interna, anulada en octubre— dos aspirantes a la dirigencia aseguraron que. La morenista insistió en que el, por lo que lo impugnó ante el TEPJF, postura a la que se sumó Alejandro Rojas Díaz-Durán.El encuentro debía sesionar al menos con la mitad de congresistas –mil 501 de los 3 mil miembros-; pero,, y con ellos Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, quien condujo el congreso y cantó el quórum.Explicó que no son 3 mil los que integran ese órgano, sino mil 600, pues 400 fueron depurados, ya que están muertos o no forman parte del padrón de Morena. No obstante, el número de delegados registrados a este congreso desde la primera votación tuvo menos de la mitad de los supuestos asistentes.La plenaria sesionó por horas y prácticamente todos hablaron mal de Polevnsky, incluso, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) del partido, quienes laSegún el aspirante a la dirigencia morenista, un evento “patito y de fiesta” en apoyo a Luján.