Amarga fisco a dulceros

Empresarios de la confitería están pasando tragos amargos porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no les devuelve saldos a favor. “Si estamos aguantando es porque estamos usando las líneas de crédito de los bancos, con una tasa muy alta (...). ¿Cuánto se va a acumular y qué seguridad tengo yo de que ese dinero me va a retornar y en qué tiempo? Son dos cosas que si no las tenemos, nos da mucha incertidumbre”, comentó Gilberto Juárez, director general de Juher Distribuciones, de Nuevo León.