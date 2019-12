Amargan Warriors Navidad a Rockets

Cómo te va a hacer un triple Draymond Green?

Los Rockets tienen una bestia que no pueden superar en los Warriors, juegue quien juegue.

Los diezmadosle amargaron la Navidad a los Rockets.Houston no pudo esta noche ante, Quienes se llevaron el triunfo por 116-104.y presumían 24 derrotas, por lo que los texanos eran favoritos.Rockets sumaron su décima derrota en la temporada y no pueden todavía alcanzar los primeros puestos de la Conferencia del Oeste., pero eso no fue suficiente.Warriors, quienes han llegado a las últimas cinco finales de la NBA, no cuentan actualmente con sus mejores hombres por lesión, pero hoy sacaron la cara jugadores como, con 20 unidades y 11 rebotes.Damion Lee agregó 22 tantos y 15 tablas.Al menú de Navidad de la NBA todavía le restan dos juegos, sobresaliendo el partido entre