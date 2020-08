Amarra Aeroméxico financiamiento por mil mdd en EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aeroméxico anunció este jueves la obtención de financiamiento por mil millones de dólares con fondos administrados por afiliadas de Apollo Global Management, el cual se realizaría en un par de tramos, en caso de que la Corte de Distrito Sur de Nueva York apruebe el mecanismo.



La aerolínea informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el DIP Financing consiste en un tramo preferencial y garantizado por 200 millones de dólares y otro tramo 2 por 800 millones de dólares, convertible a capital, que puede significar una inyección del mismo para la compañía.



De acuerdo con el documento, la inyección de capital permitirá a la empresa mantener la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras sin contratiempos, además de continuar con sus operaciones durante y más allá del proceso de reestructura.



Al respecto, Andrés Conesa, director general de la aerolínea indicó que "este es un paso importante en el proceso para transformar nuestra compañía con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible de largo plazo para Aeroméxico".



En el momento en que la Corte apruebe de forma provisional (interim) el DIP Financing, Aeroméxico podrá acceder a una porción del Tramo 1 por hasta 100 millones de dólares, mientras que el resto estará disponible en una sola exhibición previo cumplimiento de otras condiciones no especificadas por la aerolínea a la BMV.



El Tramo 2 podrá ser adquirido por un primer desembolso de 175 millones de dólares y la cantidad restante podrá ser pagada en tandas de 100 millones de dólares cada una.



"El Tramo 2 del DIP Financing contendrá la opción, para cada acreedor de este tramo, de convertir sus pasivos en acciones de la Compañía reestructurada, en el entendido de que el ejercicio de dicha opción de conversión estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones", señaló Aeroméxico.



Todos los procedimientos están sujetos a la aprobación de la Corte de Distrito Sur en Nueva York que lleva la reestructura de la empresa mexicana bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota.



Aeroméxico anunció el pasado 30 de junio que inició el proceso voluntario de reestructura financiera.



Fuentes consultadas por El Financiero revelan que fungieron como asesores de Aeroméxico en el proceso los bufetes Davis Polk & Wardwell LLP, a cargo de Timothy Graulich; Alejandro Sainz de Cervantes-Sainz S.C, así como Rothschild & Co., y AlixPartners. Participan también las firmas WolfBoomerang y Sard Verbinnen & Co.



