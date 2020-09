Amarran a Watson por 160 MDD

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Deshaun Watson se convertirá el jugador mejor pagado de la NFL, incluido Patrick Mahomes.



Los Texanos de Houston extendieron el contrato de su quarterback por los próximos cuatro años y 160 millones de dólares, 111 mdd garantizados, con un salario de 39 millones fijos, confirmó Ian Rapoport.



A pesar de que no es una década y 503 mdd, como Kansas City amarró a Mahomes, los cheques por campaña serán mayores para el egresado de la Universidad de Clemson, seleccionado en el mismo Draft que su homólogo de los Jefes (2017).



Watson, quien ascendió a la NFL tras conquistar el Campeonato Nacional de la NCAA, fue el pick 12 global, mientras que Mahomes egresado de Texas A&M fue el 10.



“No podría estar más agradecido y honrado por firmar un contrato a largo plazo con Houston, una ciudad que he aprendido a amar y ya puedo llamar mi casa”, escribió el pasador en un comunicado. El QB también agradeció a su madre por “siempre ser mi roca y decirme que todo era posible. Desde pequeño me enseñó que no importaba el tamaño de los obstáculos, uno siempre debía seguir intentando”, indicó.