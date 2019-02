Amarran y apuñalan a cinco en Juárez

Amarrados de pies y manos y apuñalados, es como fueron encontrados la tarde de ayer los cuerpos de cinco personas dentro de un domicilio de la colonia Anáhuac, ubicado entre las calles Buenaventura y Héroes del Carrizal, informó El Diario de Juárez Dos de las cinco víctimas encontradas sin vida dentro de la vivienda fueron identificadas de manera preliminar como Jaime Joel Ávalos, de 17 años, y Jaqueline Ávalos, de 21, ambos hermanos.“Mi niña es Jaqueline y mi niño Jaime Joel, los otros chavos no sé. Mi chavo sí vivía en la casa, la niña no. A veces se quedaba. Ayer yo la miré, no supe si se quedaría”, dijo un hombre que se identificó como padre de ambos luego de haber sido impedido a entrar a la escena del crimen por los oficiales.Mientras se realizaba la entrevista, un grupo de ocho menores que oscilaban los 10 años de edad se juntaba en una esquina detrás del cordón preventivo. Entre ellos se corregían sobre los hechos.“Que los apuñalaron”, dijo uno. –“No”, corrigió otro. “Nomás los ahorcaron pero qué gacho que no se ve”, comentaban entre sí.A su vez, un familiar indirecto de los ultimados señaló que pudo haberse tratado de un asunto relacionado con la droga conocida como cristal.“Estaban relacionados con el cristal. Tratamos de ayudarla (a Jaqueline) pero no se dejó. La metimos a un lugar donde tratan a quienes usan drogas pero no. A penas ayer nos dijo que necesitaba ayuda. Es muy triste”, dijo el hombre.Llantos detrás de los cordones enmarcaban la escena, familiares de los asesinados se consolaban entre sí. No había remedio, sus seres queridos fueron asesinados.Al cierre de edición, no hubo reporte alguno de la captura de personas sospechosas de haber cometido la masacre.Debido a lo obscuro del sitio, vehículos que pretendían cruzar por las referidas vialidades no se percataban del acordonamiento.Los oficiales de la Fiscalía en la escena aluzaban a los conductores con lámparas de mano con función de estrobos.Al percatarse de los hechos, los guiadores daban la vuelta. Sólo un conductor de una van se adentró entre los cordones, y al ver a los oficiales dio reversa pero la antena del vehículo se atoró con el cordón preventivo que terminó por romperse. Pidió disculpas a los agentes y se retiró.Con este acontecimiento sumaban ya 89 los homicidios cometidos durante febrero, mientras que el mes pasado terminó con 109 asesinatos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte.