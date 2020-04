Amazon mantendrá cerrados sus almacenes en Francia hasta el 5 de mayo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El gigante estadounidense Amazon anunció este lunes que prolonga hasta el 5 de mayo el cierre de sus almacenes en Francia tras el doble revés judicial que le obliga a restringir los productos que puede distribuir mientras no se ajuste a unas reglas de seguridad sanitaria por la crisis del coronavirus.



En un comunicado, Amazon indicó que extiende una semana más el cierre de sus centros logísticos en Francia, que están paralizados desde el día 15 y debían reanudar su actividad a partir de este martes.



La razón que ha ofrecido es el dictamen del Tribunal de Apelación de Nanterre del 24 de abril, que de hecho venía a confirmar una decisión en primera instancia diez días antes.



Insistió en que esos centros de distribución, como los que tiene en todo el mundo, son "seguros", y que detrás de este contencioso judicial lo que hay en realidad "no es tanto la seguridad, como la voluntad de ciertas organizaciones sindicales de sacar partido de un proceso de consulta complejo con los comités sociales y económicos".



Una alusión a la demanda del sindicato Solidaires y al hecho de que los jueces le han dado en buena medida la razón a éste al obligar a la empresa a evaluar, en coordinación con los representantes del personal, "los riesgos profesionales inherentes a la epidemia de la COVID-19 en el conjunto de sus almacenes" en Francia.



Para Amazon, eso va en contra del interés de los franceses, de los de sus propios empleados y de las empresas que se sirven de su plataforma para desarrollar sus negocios.



Pero justifica pese a todo que cierra porque considera demasiado grande la amenaza de sanción a la que se exponía en caso de incumplir, incluso de forma involuntaria, las reglas que había fijado la justicia.



En concreto, calcula que podría haber tenido que pagar sanciones de más de 1.000 millones de euros aun con un "tratamiento accidental" de una cantidad mínima del 0,1 % de productos no autorizados.



El motivo es que el Tribunal de Apelación de Versalles había establecido una lista de productos que consideraba esenciales en periodo de confinamiento, y con los que hubiera podido seguir trabajando en sus almacenes, pero fijaba multas para el caso de que también lo hiciera con otros que no entraban en esa categoría.



En cualquier caso, Amazon indicó a sus clientes que podrán seguir encargando "varios millones de productos" a las empresas que venden a través de su plataforma, y también a través de su propia red logística en otros países, que va a continuar utilizando para repartir en Francia.



Además, agregó que los trabajadores de sus almacenes franceses, que no tendrán que volver a sus puestos hasta el 5 de mayo, recibirán íntegramente su salario. EFE