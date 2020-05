Amazon Music ya es gratis en México incluso para los que no tienen suscripción

Escuchar Nota

En el mundo del streaming, contamos con múltiples opciones para encontrar y disfrutar nuestra música favorita.Spotify, Deezer, YouTube Music en incluso Plex, son algunas de las plataformas que ofrecen contenido musical a los usuarios a través de planes de suscripción o con un modelo de negocio basado en publicidad.Amazon ha estado apostando por brindar más opciones atractivas para los usuarios. Hace poco, la compañía inauguró la compra y renta de películas a través de Prime Video y, por esta ocasión, su plataforma musical será la que reciba un poco más de atención.De acuerdo con Amazon, a partir de este 6 de mayo de 2020, los usuarios ya podrán escuchar música de forma gratuita sin tener una membresía Prime o una suscripción de Amazon Music Unlimited. Aunque, eso sí, para gozar de una selección de playlists y miles de estaciones gratuitas,, dio a conocer el portal de tecnologíaPara reproducir música desde Amazon Music,Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la versión gratis de Amazon Music no contará con todo el catálogo que ofrecen los otros dos modos de suscripción. Aún así, la plataforma ofrecerá miles de títulos.“Lo que suena”, las canciones más importantes del momento.“Somos Pop”, música para los amantes del pop latino.“Fuego Latino”, las canciones más populares de los mejores artistas latinos.“Nectar», las más recientes y mejores pistas para bailar.Alexa, pon música de Luis Miguel.Alexa, pon a Bad Bunny.Alexa, pon a Shakira.Alexa, reproduce música de los 80.Si no quieres escuchar música con anuncios, entonces siempre existe la posibilidad de pagar por el servicio.Los miembros de Prime tienen acceso a un catálogo de dos millones de canciones, además de miles de listas de reproducción y estaciones, sin publicidad, sin costo adicional a su membresía Prime.