Amazon podría dejar de vender productos chinos en China

Amazon podría dejar de comercializar antes del 18 de julio productos chinos en China y vender únicamente bienes importados, afirmó este jueves la agencia Bloomberg.Amazon debería mantener, sin embargo, su servicio de informática en la nube (Amazon Web Services), la venta de libros electrónicos Kindle y sus equipos para mandar productos chinos al extranjero, indica la agencia financiera, citando fuentes cercanas a la compañía.Amazon no confirmó explícitamente el cierre, pero dijo que quería concentrarse en los productos importados."En los últimos años hemos desarrollado nuestra actividad de venta al detalle en China para poner el acento en las ventas internacionales y, a cambio, hemos constatado un gran interés de los clientes chinos", dijo un portavoz de la compañía en un correo electrónico a la AFP.El grupo, fundado en 1994 por Jeff Bezos, es líder del sector en Estados Unidos y otros países. En enero se convirtió en la empresa privada más cara del mundo en términos de capitalización bursátil.El comercio en línea es muy popular en China, sobre todo por su precio y por la rapidez de las entregas.Pero Amazon se enfrenta a la competencia de grandes compañías chinas como Alibaba (con marcas como Taobao, Tmall) y JD.com.El grupo estadounidense hizo grandes inversiones en su red logística en China y en 2004 compró la plataforma de venta de libros Joyo.Según la consultora china Analysys, Amazon solo representaba el 0,6% del mercado de ventas en línea de empresas a particulares en el cuarto trimestre de 2018, muy lejos de gigantes locales como Tmall (61,5%) o JD.com (24,2%),Según Li Chengdong, un analista de Pékin de Dolphin Think Tank, el gigante estadounidense no supo adaptarse a las exigencias chinas."Amazon no quiso adaptarse al contexto local en China, lo que parece una forma de arrogancia", asegura."Mantuvo su interfaz de navegación muy estadounidense y no hace promociones durante el Día de los Solteros, contrariamente a sus rivales Alibaba y JD.com", añadió.El Día de los Solteros es una operación comercial con grandes descuentos que se celebra el 11 de noviembre en China.Amazon indicó que continuará "invirtiendo y creciendo en China a través de Amazon Global Store, Global Selling, Amazon Web Services, así como los aparatos y contenidos de Kindle".