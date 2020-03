Amazon suspende envíos de artículos no esenciales por coronavirus

Escuchar Nota

“Estamos priorizando temporalmente productos básicos para el hogar, suministros médicos y otros productos de alta demanda que ingresan a nuestros centros de distribución para que podamos recibir, reponer y enviar estos productos a los clientes más rápidamente", señaló un portavoz de Amazon al portal web The Independent.

"Estamos abriendo 100,000 nuevos puestos a tiempo completo y parcial en los EE. UU. En nuestros centros de cumplimiento y red de entrega para satisfacer el aumento de la demanda de las personas que dependen del servicio de Amazon durante este momento estresante, particularmente aquellos más vulnerables a estar en público". La compañía explicó en una publicación.

a sus almacenes que no son suministros médicos o productos de "alta demanda".Esta suspensión temporal se extenderá hasta el 5 de abril, ya que el portal de comercio electrónico decidió priorizar los productos de salud, los cuales escasean por la pandemia de coronavirus.En Estados Unidos Amazon suspendió temporalmente el envío de todos los artículos de comerciantes independientes a sus almacenes que no son suministros médicos o productos de "alta demanda".En Estados Unidos Amazon suspendió temporalmente el envío de todos los artículos de comerciantes independientes a sus almacenes que no son suministros médicos o productos de "alta demanda".Esta suspensión temporal se extenderá hasta el 5 de abril, ya que el portal de comercio electrónico decidió priorizar los productos de salud, los cuales escasean por la pandemia de coronavirus (Covid-19)."Entendemos que este es un cambio para nuestros socios vendedores y apreciamos su comprensión, ya que priorizamos temporalmente estos productos para los clientes", agregó el portavoz.Esta decisión se produce después de que el sitio en línea experimentara un aumento en las compras de este tipo de artículos en todo el mundo.Los comerciantes independientes ya experimentaron problemas con la venta de sus productos después de que las fábricas en China cerraron por el brote del virus. A medida que China maneja el coronavirus en su país, algunas de estas fábricas se han abierto. Pero ahora los comerciantes tendrán que determinar qué hacer con sus productos.Amazon dijo que los productos que ya están en camino a sus almacenes serán aceptados y enviados. Pero no se aceptarán nuevos productos durante las próximas tres semanas.Los comerciantes independientes de Estados Unidos aún tienen la opción de vender sus productos a través de Amazon sin usar los almacenes de la compañía. Pero eso presionaría a los comerciantes para encontrar un almacén independiente para enviar sus productos.Amazon también anunció que contratará a 100 mil nuevos empleados en Estados Unidos, en respuesta a la creciente demanda de sus servicios de entrega.