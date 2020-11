Amazon tiene un plan para llegar a las zonas rurales

Escuchar Nota

“La apertura de estos nuevos edificios representa una oportunidad de forjar una carrera en Amazon México desde el Día Uno; teniendo una amplia variedad de empleos y posiciones disponibles, con salarios competitivos en la industria y beneficios integrales, con la posibilidad de desarrollar y alcanzar un crecimiento a largo plazo”, aseguró la compañía.



Sin embargo, cuando se trata de ciertas zonas alejadas, la compañía recurre a los servicios postales de los países. Para ya no tener que depender de terceros, se ha dado a conocer un plan para que realice sus propias entregas.De acuerdo con información publicada por el medio The Information,Esto lo deduce luego de descubrir varias ofertas de trabajo, que ya no están disponibles, en donde se describía "un nuevo negocio de entrega ... que apoyará a las comunidades rurales de Amazon".una referencia a la cadena de suministro de concentradores de Amazon que, básicamente, se encargaría de dar soporte a instalaciones de envío más pequeñas.Aunque no se ha dado a conocer cuándo o dónde se lanzará el programa, la teoría se ve reafirmada por una declaración de ejecutivos de Amazon durante su reporte de ganancias del tercer trimestre de la compañía la semana pasada según la cual esperan seguir invirtiendo dinero en su infraestructura de envío y entrega en los próximos años.Y es que, de acuerdo con datos de la propia compañía, los costos de logística han aumentado durante los últimos años y la tendencia no cambiará a menos que se realicen cambios, por ejemplo, encargarse ellos mismos de las entregas en zonas alejadas. Al respecto hay que señalar que, en septiembre, The Washington Post informó que Amazon generó 1.6 mil millones de dólares en ganancias y 3.9 mil millones en ingresos para el servicio postal de Estados Unidos en el año fiscal 2019, dado que el servicio postal entregó 1.54 mil millones de paquetes de Amazon, aproximadamente el 30% del volumen total de Amazon el año pasado.Además, con la Navidad más cerca, la época de ventas más importante, se especula que Amazon se está preparando para ofrecer un servicio de entrega más efectivo para sus consumidores y, ello podría implicar, tomar la logística en sus manos en más zonas.Hasta ahora Amazon no ha proporcionado información para confirmar o refutar la publicación de The Information.No sabemos si la empresa efectivamente está planeando encargarse de las entregas en zonas rurales, de lo que sí estamos seguros es que está realizando una expansión en nuestro país. Hace unos días Amazon anunció la apertura de nuevos centros de envío en Apodaca, Nuevo León, y en Tlajomulco, Jalisco; además de un edificio en el Estado de México junto con 12 nuevas estaciones de entrega a lo largo del país."El crecimiento de las operaciones de Amazon en México refleja el compromiso con nuestros clientes en el país, al tiempo que nos permite ofrecer un servicio y experiencia de compra insuperable", dijo Diego Méndez de la Luz, Director de Operaciones y Servicios Logísticos de Amazon en México.En los nuevos centros de envío los asociados podrán recolectar, empacar y enviar los pedidos de los clientes, “permitiendo asegurar que las personas reciban sus artículos a tiempo y de manera confiable”, señaló la compañía.Amazon compartió que juntos, los nuevos edificios, representan alrededor de 69 mil metros cuadrados, lo que equivale a un espacio mayor que la superficie total del Estadio Azteca.Detallaron que hoy las operaciones de Amazon en México se integran por cinco centros de envío, dos edificios de apoyo, dos centros de clasificación y 27 estaciones de entrega para los servicios logísticos y la ampliación responde a que buscan mantenerse más cerca de los clientes.