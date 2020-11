Amazon y Jeff Bezos, en problemas en Canadá por la amapola roja

Escuchar Nota

“Me parece totalmente vergonzoso, asqueroso, así que vamos a presentar de forma inmediata un proyecto de ley que permita a cualquier empleado, sin importar donde trabaja, usar la amapola y asegurarnos que ninguna empresa pueda forzar a alguien a no utilizarla”, declaró Ford durante una rueda de prensa.

La decisión de, una cadena alimentaria propiedad de Amazon, de, el símbolo que en noviembreha provocado el rechazo de las autoridades del país.El primer ministro canadiense,, declaró este viernes que la decisión de Whole Foods de prohibir a sus empleados el uso de la amapola roja “es un error tonto que espero que corregirán rápidamente”, mientras que el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, la mayor del país, Doug Ford, anunció que hará ilegal medidas como las de la subsidiaria de Amazon.Por su parte, el ministro de Asuntos de Veteranos de Canadá, Lawrence MacAulay, señaló en Twitter que “es totalmente inaceptable. La amapola es un importante símbolo de conmemoración y es más importante que nunca que este año todo el mundo apoye la campaña de la amapola”.La polémica también ha salpicado al multimillonario estadounidense, el principal accionista de Amazon y Whole Foods, que cuenta con 14 establecimientos en Canadá.La Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense aprobó hoy una moción queAdemás, los diputados canadienses quieren que el consejero delegado de Whole Foods, John Mackey, comparezca en los próximos días ante un comité de la Cámara de los Comunes., un conflicto que muchos consideran fundamental para la emancipación del país con respecto al Imperio Británico del que formó parte.La amapola roja fue elegida cómo símbolo para recordar a los caídos en el conflicto porqueEn 1921, tres años después del fin de la Primera Guerra Mundial, los veteranos canadienses adoptaron la colocación de una amapola roja hecha de tela en la solapa izquierda como símbolo de conmemoración.En la actualidad, la venta de las amapolas rojas es una de las fuentes dey millones de canadienses compran y utilizan la amapola en sus solapas durante el mes de noviembre.A pesar de la polémica, Whole Foods ha indicado que no cambiará su política porque va en contra de sus normas sobre el uniforme de sus empleados.