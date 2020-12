Amber Heard estaría en negociaciones con Marvel para dos protagónicos

Escuchar Nota

Aún está lejos de terminar la pelea entreMientras el interprete de "Gellert Grindelwald" no estará más en la saga de Harry Potter: Animales Fantásticos,para ser una superheroína.Esto ha generado el odio masivo de los fans de Depp en contra de la actriz, incluso, están en busca de detenerla con una petición pública Y es que parece que la amenaza de Heard de ir hasta las últimas consecuencias era más que real, ya que al protagonista de Piratas del Caribe lo corrieron de Animales Fantásticos, mientras que la intérprete de “Mera”El sitio We Got Covered detalló que Heard tendría la oportunidad de protagonizar dichos papeles, sin embargo, también, el periodista Daniel RPK informo que