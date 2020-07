Amber Heard simuló haber sido golpeada, asegura amigo de Johnny Depp

Escuchar Nota

“Presentó una denuncia fraudulenta por violencia doméstica (...) para chantajearlo durante el divorcio", dijo Baruch, interrogado por videoconferencia desde Los Ángeles.



La actrizdurante su divorcio,durante el proceso por difamación en Londres contra el diario The Sun.El protagonista de Piratas del Caribe está desde la semana pasada enzarzado en un proceso contra el tabloide inglés y su grupo editor NGN ante la Alta Corte de Londres.La estrella, de 57 años, acusa a The Sun de haberlo presentado en 2018 como un "golpeador de esposas", dando por sentado que pegó a Heard, algo que él siempre ha negado.Desde su divorcio en 2017 luego de dos años de un tumultuoso casamiento,Tras el testimonio de Depp, donde se le preguntó durante varios días sobre su consumo de droga y alcohol,En el noveno día de audiencias este viernes,, su amigo desde hace 40 años,, especialmente marcas rojas alrededor del ojo, vBaruch explicó haber visto a la actriz al día siguiente de un incidente en mayo de 2016 durante el cual Johnny Depp, según ella, le lanzó un teléfono celular al rostro.Baruch la vio "a 30 centímetros" pero no observó "una sola marca": "nada". Precisó estar seguro en un "100%" que solo tenía maquillaje.Sasha Wass, que defiende a NGN, intentó hacer pasar a Baruch por un testigo poco fiable, viviendo a costas de Johnny Depp, que lo alojaba de gratis y le dio decenas de miles de dólares.Wass presentó una grabación sin fecha en la que la actriz indicaba a uno de sus empleados haber "ocultado" sus contusiones.s, durante la tercera y última semana del juicio.