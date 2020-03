‘Ambulante permite contar tu historia y que tu lucha sea compartida’

Escuchar Nota

"A sus 15 años, Ambulante es reconocido como una organización que celebra la diversidad y la descentralización del cine en México. Es el resultado de un trabajo continuo y profundo orientado a diversificar el ecosistema del documental, a impulsar las vanguardias feministas y descolonizadoras, y a participar en la emancipación del deseo y la imaginación de las voces menos representadas", apuntó Paulina Suárez, directora general del encuentro.

"Es una herramienta para contar tu historia a otros, y por ende que deje de ser sólo tuya, y que tu lucha sea compartida con una comunidad que te recordará que no estás solo. Este país necesita que nos confrontemos con la realidad de otros para entender realmente dónde estamos", declaró.

"Hay muchas voces que quieren reflejar su realidad en salas de cine, interesadas en abrir debates, que cuentan sus historias y que nos confrontan con el México al que pertenecemos, ese que habíamos decidido ignorar", aseguró Luna.

En"llegas frente a una pantalla, te, no hacerte preguntas, no hacer un viaje introspectivo que luego te conecta con una comunidad", afirmó Diego Luna durante la presentación de la edición número 15 del festival itinerante de cine documental.El actor y fundador del encuentro, agregó que luego de, uno de los logros más importantes de Ambulante es no tener que explicar más su concepto, que al principio les resultaba difícil dado que–Querétaro, Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla–La programación contempla. Más de 150 invitados locales, nacionales e internacionales –realizadores y protagonistas de los documentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil e internacionales y programadores, entre otros– acompañarán la gira en los distintos estados, participando en conversatorios y encuentros con el público.Para celebrar los primeros 15 años, Ambulante ofrece una selección de filmes diversa y dinámica, que refleja el compromiso de la organización porPara Luna se trata de "mantener activas las redes de discusión, debate y encuentro. Además, Ambulante no sólo tiene que hablar de documental, hablamos de una realidad, de la que está allá afuera, y queremos participar de su trasformación".Gracias a Ambulante, Luna se ha dado cuenta del poder del cine documental.Debido al tiempo que el festival ha permanecido, tanto Luna como los otros responsables de Ambulante han podido ser testigos de cómo ha madurado el cine documental en México. Consideran queA pesar de la creciente aceptación y demanda del cine documental, siguen existiendo problemas a los que se enfrentan estas películas. Diego Luna admitió que todavía hacenpara los documentales, además de mayor apoyo del público. El actor estimó que "este país crecería mucho si proyectara sus documentales, porque estaríamos en una reflexión constante que nos incluiría a muchas y muchos más".La programación está dividida en nueve secciones entre las que se incluyen; entre varias otras. La inauguración será el 19 de marzo en el Jardín Guerrero de Querétaro.