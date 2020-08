Ambulantes abarrotan colonias de Coyoacán en semáforo rojo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Fruta, verdura, ropa, comida preparada y autopartes son parte de los artículos que venden los ambulantes sobre el arroyo vehicular y banquetas de tres colonias en la alcaldía Coyoacán.



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer cinco acciones para las 158 colonias con atención prioritaria por concentrar el mayor número de contagios por covid-19.



En esta lista aparecen nuevamente las colonias Santo Domingo, Ajusco y Santa Úrsula por sexta semana consecutiva, Excélsior realizó un recorrido por las tres colonias ubicadas al sur de la Ciudad de México, de las cinco acciones mencionadas por la mandataria, en esta demarcación no aplican una sola medida.





Vigilancia sobre tianguis, mercados y comercio en vía pública.

Análisis detallado de ocupaciones y lugares de trabajo.

Operativos para la detención de fiestas y bares clandestinos.

Operativos en transporte público.

Análisis y seguimiento a los hogares con más de un caso de Covid-19.



En la colonia Santo Domingo, una de las que más contagios ha presentado desde el inicio de la pandemia, los contagios parecen importar poco o nada a sus habitantes, comerciantes y autoridades, sobre la calle Escuinapan una de las más transitadas, un gran número de vendedores ambulantes tomaron las banquetas y el arroyo vehicular. Peatones, vendedores y consumidores una gran cantidad no usan cubrebocas y la sana distancia la ignoran en su totalidad.



En la colonia Ajusco, ayer lunes sus calles fueron el escenario perfecto en pleno semáforo rojo, para la instalación de un tianguis, sin acrílicos o plástico para evitar el contacto entre consumidores y vendedores, los puestos de tubulares metálicos fueron instalados de manera continua sin considerar la distancia de tres metros para evitar aglomeraciones.



En las inmediaciones del mercado de La Bola ubicado entre las calles Mixtecas y Reyna Ixtlixochitl, continúa una gran cantidad de vendedores en la vía pública, alimentos como tacos y quesadillas son ofrecidos para consumir en mesas instaladas en el arroyo vehicular sin considerar las medidas para evitar contagios.



En la colonia Santa Úrsula, vendedores ambulantes trabajan sin cubrebocas, sobre la avenida Santa Úrsula el comercio informal se instala desde muy temprano.



Llegamos desde las ocho de la mañana. ¿Quien les permite instalarse? En pleno semáforo rojo. Es la necesidad de nosotros por vender y de los clientes que nos compran. ¿Y las autoridades? Pasan pero no nos dicen nada", dijo Beatriz Rojo, ambulante.



En el camellón central de avenida Aztecas entre las colonias Santo Domingo y Ajusco, acuden personas a ejercitarse ignorando las medidas de sanidad como la desinfección de manos o el uso de cubrebocas.



Las acciones mencionadas por las autoridades hasta la tarde de ayer lunes no habían sido aplicadas en estas tres colonias que por sexta semana continúan en semáforo rojo.



