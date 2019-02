AMC estrena nueva temporada de Ride with Norman Reedus

La nueva temporada de Ride with Norman Reedus, protagonizada por la estrella de The Walking dead, llegará a la pantalla del canal AMC para mostrar lo mejor del arte ciclista local y las motocicletas, el próximo 3 de marzo.Los nuevos episodios se transmitirán cada domingo a las 12:00 horas, donde habrá invitados especiales como Marilyn Manson, Jeffred Dean Morgan y Andrew Lincoln, entre otros, así como coleccionistas, mecánicos y artesanos de motos, se informó mediante un comunicado.La emisión muestra al actor en un viaje por carreta para explorar la cultura motociclista de Estados Unidos. A lo largo de cada episodio, Reedus y un compañero visitarán terrenos desconocidos.Tendrán que enfrentarse a la cultura de cada lugar, así como desvíos no planificados y cambios de neumáticos durante su camino. Reedus compartirá aventuras mientras maneja diversos modelos de motocicletas y recorre desiertos en medio de la carretera.El programa es producido por Left/Rigth, con la colaboración de Ken Druckerman, Banks Tarver y Anneka Jones. La serie ha confirmado la realización de la cuarta temporada, las filmaciones comenzaron a mediados de este mes.