Ameba ‘comecerebros’ que puso en alerta a Texas se expande hacia el norte de EU

"No creo que haya ninguna duda de que con el cambio climático y el aumento de las temperaturas vayamos a tener más casos y más exposición [a la ameba]", manifestó al respecto Dennis Kyle, profesora de biología celular de la Universidad de Georgia.



A finales de septiembre, autoridades ambientales estadounidenses alertaron sobre la presencia de una ameba 'comecerebros' en el suministro de agua de al menos ocho ciudades del sureste del estado Texas, al sur del país. Ahora, l(CDC, por sus siglas en inglés)hacia regiones ubicadas más al norte.Jennifer Cope, oficial médica de los CDC, afirmó en diálogo con la revista Newsweek que los focos de infección "están cambiando" y que se trata de una tendencia "estadísticamente significativa". Así se viene observando, precisó, desde el año 2010, cuando se reportó el primer caso en el estado de Minesota, unos 965 kilómetros más al norte que cualquier caso conocido hasta entonces. Y si bien la mayoría de los reportes provienen de Texas y Florida, también se han registrado en Indiana, Maryland, Misuri, Kansas y Nuevo México.Según Cope, quien trabaja en la prevención de enfermedades transmitidas por el agua,. En este contexto, el cambio climático sería "potencialmente" un factor determinante que estaría facilitando su propagación en áreas que bajo otras circunstancias no le habrían sido favorables., en Texas y Florida. En septiembre, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas advirtió sobre la posible contaminación y pidió a los habitantes de ocho ciudades que no beban agua del grifo y no la usen ni siquiera para bañarse. El organismo, que viene coordinando un programa de desinfección, levantó luego esas advertencias en todas las ciudades menos la de Lake Jackson, donde ha aconsejado a las personas mantener ciertas precauciones, como hervir el agua y evitar que esta entre por la nariz mientras se bañan., una infección que provoca la destrucción del tejido cerebral. Los síntomas iniciales incluyen intensos dolores de cabeza, náuseas y vómitos. A medida que avanza la enfermedad, se produce rigidez en el cuello, convulsiones y coma, y puede causar la muerte en un promedio de cinco días.Por lo general, este microorganismo infecta a las personas cuando el agua contaminada ingresa al cuerpo a través de la nariz, desde donde se desplaza hasta el cerebro. En su mayoría afecta a hombres jóvenes y niños, quienes tienen más probabilidades de participar en actividades acuáticas que aumentan el riesgo de contagio.