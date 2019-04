Amenaza con cerrar hotel por ¡26 pesos!

Por no pagar 26 pesos de impuestos, un verificador de la Administración General de Recaudación Estatal amenazó con clausurar la presentación de una obra de teatro del colectivo Calaverita de Azúcar y las instalaciones del hotel San Miguel, la noche del sábado 13 de abril.“A mitad de la función llega este chavo que se indentifica como inspector y empieza a tomar fotos y a llamar la atención. En ese momento yo dejo los controles y voy a recepción, donde estaba con el gerente y con el encargado de los eventos culturales del hotel. El encargado de Administración me comentó que estaba cobrando el 28% de comisión de las entradas y que si no le pagábamos, iba a hablarle a Fuerza Coahuila y a la Policía, que iban a clausurar el negocio y que nos iban a llevar a todos a la cárcel”, detalló Efrén Estrada, director del colectivo Calaverita de Azúcar.La identificación proporcionada por el funcionario avala a Esteban Carrasco Urista como interventor verificador fiscal para el estado de Coahuila, desde el 17 de diciembre del 2018. La hoja tiene como lugar de emisión el municipio de Arteaga y está firmada por el administrador general de Recaudación del contador Luis Gurza Jaidar.En un video tomado por los organizadores y difundido en redes sociales, el funcionario aseguró estar autorizado para realizar el cobro del impuesto proporcional al número vendido de entradas del espectáculo, correspondiente a 26 pesos.Agregó que en los 11 años que tienen trabajando en el colectivo de teatro independiente es la primera ocasión en que los abordan de esta manera durante la realización de un evento, por lo que cuestiona estas medidas por parte del Gobierno del Estado contra quienes buscan impulsar la cultura a nivel local.“Nosotros realmente estamos haciendo un trabajo por amor al arte, no lo hacemos con fines lucrativos y estamos cubriendo la necesidad cultural de la ciudad, cosa que debe hacer el Gobierno y no la hace”, puntualizó Efrén Estrada.