Amenaza con matar a sus compañeros; fue por ‘un mal día’ dice su mamá

Ciudad de México.- La dirección del Instituto Tecnológico de Madero, Tamaulipas, decidió suspender toda actividad en los tres campus que tiene, luego de que un estudiante amenazó con matar a sus compañeros y luego suicidarse.



La alerta se dio desde la tarde-noche del miércoles cuando a la dirección llegó a sus manos un par de audios en los cuales daba a conocer que uno de los alumnos mostraba su enojo por tener problemas con las materias de su carrera.



Según denunciaban, el joven conseguiría una pistola, dispararía contra el estudiantado y luego se quitaría la vida.



Al considerarlo como un riesgo latente y atendiendo a los protocolos de seguridad, la directora del plantel, Ana María Mendoza Martínez, ordenó que este jueves se suspendía de toda actividad en la institución.



Se estima que cerca de dos mil alumnos vieron interrumpidas las clases.



“Suspendemos las clases por seguridad porque nunca sabemos lo que pueden hacer las personas”, dijo Mendoza Martínez.



Aseguró que las grabaciones fueron llevadas ante el Ministerio Publico para presentar la denuncia penal correspondiente.



Explicó que las mismas autoridades fueron quienes le recomendaron que era mejor suspender las clases este jueves mientras ellos hacían las investigaciones.



La directora agregó que al parecer el joven padece de un trastorno por lo que será ubicado y ver si se le puede apoyar en algo.



“Toda la gente se puso histérica luego de darse a conocer lo que sucede en Estados Unidos y es preferible prevenir que lamentar”, aclaró.



Dijo que este viernes se reanudan las clases con la orden de redoblar vigilancia y cerrar las puertas de la escuela.



Aunque no dio el nombre del estudiante, se supo que este responde al nombre de Leonardo Arenas Hernández, quien cursa el séptimo semestre de Ingeniería Industrial.



Carmen Hernández Ortiz, madre del muchacho, acudió a la institución educativa para dialogar con los maestros y pedir no manchen el nombre de su hijo.



“Tuvo un mal día, es probable que algún comentario, lo exageraron y de ahí se agarraron”, dijo.



Aceptó que Leonardo padece de ansiedad y que en estos últimos meses sus calificaciones bajaron, pro argumento que su hijo no es violento, sólo que se preocupa mucho por su aprovechamiento escolar.