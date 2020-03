Amenaza coronavirus a México en la frontera sur: exsecretario de salud lanza alerta

Escuchar Nota

“Mi temor es que de repente pudieran aumentar los casos súbitamente. De manera masiva, pero eso no lo veo más que a través de una migración por tierra, porque aérea es muy difícil que venga un avión lleno de gente infectada, por eso ahora están tranquilos.

“Y más vale tener posibilidad de comprar, en este caso, más ventiladores, porque si no los pacientes se mueren.



“Además, hay que recordar que suspendimos cirugías que no eran urgentes para darle prioridad a los pacientes con influenza y esto se debe tener en consideración”.



“Sí, es recomendable y espero que el Insabi tenga ese fondo, que se pueda tener un recurso, que no tiene que ser tan pequeño para poder hacer frente. Y si no se utilizan todos los recursos, posteriormente pueden ser utilizados para otra contingencia o para la atención de enfermedades como el cáncer o para la compra emergente de todo tipo de medicamentos”, explicó.



Las autoridades mexicanas deben estar en guardia ante unJosé Ángel Córdova, exsecretario de Salud federal, advirtió queEl exfuncionario, quien enfrentó la pandemia del AH1N1, explicó que elque a diario registra la frontera sur mexicana.En entrevista con, urgió al gobierno a poner en marcha cuatro acciones a partir de esta primera fase, en la que sólo hay casos importados. Estas son:• Contabilización exacta de lacon la que se cuenta respecto al número de pacientes potenciales• Implementar elcuando haya decenas de casos confirmados• Definir un• Evitar laEn tanto, en México se mantiene en seis el número de contagios confirmados por COVID-19.Aunque está claro que no existen medicamentos contra el, dicho inventario debe incluir los fármacos adyacentes que se puedan utilizar para, como por ejemplo, los cardiotónicos para el corazón, broncodilatadores o antibióticos de tercera generación.En el momento que se registren “decenas de casos confirmados”, en un lapso máximo de tres días se deben implementar las medidas de distanciamiento social —que ya se demostró que sí evitaron un mayor número de contagios— yEstablecer y definir un fondo de recursos destinados para la contingencia.Y un plan de contingencia que, pactado con la iniciativa privada, ya se debería estar implementado para evitar escasez y encarecimiento de insumos, como cubrebocas o gel para manos.“Pero los casos van a estar apareciendo continuamente. Y sí puede ser que en algún momento, el número de personas que eventualmente, dadas sus condiciones de salud, se pongan graves, si no se tienen“Ahorita están llegando de China o de Italia, pero el tema es que al rato pueden llegar de otros lados.y de ahí sí se pueden venir por carretera o caminando a nuestro territorio”, detalló.Tras reiterar que, Córdova Villalobos señaló: “Ahora que no estamos en esa presión de la contingencia mayor, hay que revisar, por ejemplo, si hay una ciudad con diez millones de personas y sólo hay tres mil ventiladores, vamos a tener un problema grave si la enfermedad llega con todo.Con respecto de un fondo para contingencias, el exsecretario de Salud respaldó la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para la creación de un, pues argumentó que en 2009, eldel desaparecido, que tenía entre 20 mil y 30 mil millones de pesos, fue determinante para la contención de la pandemia.Al señalar que no ha sido consultado por el actual gobierno, Córdova platicó que “con toda humildad”,En la convocatoria participaron Julio Frenk Mora, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández Guillermo Soberón y Jesús Kumate.