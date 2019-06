Amenaza de aranceles va en serio, advierte EU a México

Donald Trump intensificó sus ataques contra México por la inmigración este domingo, mientras un importante asesor advirtió que el presidente de Estados Unidos habla "absolutamente en serio" sobre la imposición de aranceles a las importaciones del vecino del sur.La sorpresiva amenaza de Trump esta semana de imponer aranceles progresivos a todas las importaciones de México, comenzando con un 5% el 10 de junio y llegando a un 25% en octubre, desconcertó a los republicanos en el Congreso y sacudió los mercados mundiales, ya temerosos por la guerra comercial entre Washington y Pekín.Pero Mick Mulvaney, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que Trump habla "absolutamente en serio" sobre los aranceles."Espero totalmente que estos aranceles entren al menos en un nivel de 5% el 10 de junio", declaró en el programa "Fox News Sunday".El diario The New York Times informó que la medida, impulsada por los cultivadores de una línea dura contra la inmigración, fue rechazada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el representante de Comercio, Robert Lighthizer ,y el yerno de Trump Jared Kushner, un intermediario clave de la Casa Blanca con México.Si México no detiene la "invasión" de inmigrantes ilegales, advirtió Trump en Twitter, Washington usará los aranceles para devolver a Estados Unidos "las compañías y los empleos a los que tontamente se ha permitido mudarse al sur de la frontera".Los ataques se produjeron a pesar de los esfuerzos de conciliación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo el sábado que funcionarios del gobierno estadounidense estaban dispuestos a "llegar a acuerdos y compromisos".Mulvaney dijo que Kushner y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirán con representantes del gobierno de López Obrador en Washington esta semana, al igual que Lighthizer, para explicar qué podrían hacer los mexicanos para evitar los aranceles.El número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos es "enorme, la situación es real y el presidente es muy serio en cuanto a solucionar el problema", aseguró.