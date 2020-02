Amenaza el Suterm con huelga a la CFE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar y considerar lo establecido en el pliego petitorio de su contrato de trabajo colectivo a fin de no irse a huelga.



A través de un comunicado emitido por el sindicato para sus trabajadores el pasado 31 de enero, se les informó que se emplazará la huelga mientras se revisan y establecen las nuevas cláusulas para el contrato del periodo 2020-2022.



No descarta la preparación del movimiento de huelga en caso de considerar alguna problemática durante el proceso de revisión.



De acuerdo con el texto, la administración de la CFE ha incumplido con remediar las diversas causas que afectan a la empresa estatal, y que como consecuencia pueden llevar a la pérdida de prestaciones a los trabajadores e incluso despidos.



Según el documento, el sindicato ya ha identificado las cuatro causas que afectan mayormente a las finanzas.



El único que se ha atendido es el pasivo laboral, pero los subsidios que otorga la Comisión para el suministro de energía eléctrica; las pérdidas técnicas y no técnicas, es decir la electricidad que se queda en las redes y la que es consumida pero no pagada por los usuarios, y las deudas en dólares de la empresa, aún siguen pendientes.