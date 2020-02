Amenaza ‘estudiante’ con derramar sangre

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Mediante un perfil falso, un joven aparentemente estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No 20, amenaza con realizar daños a quienes le han realizado bullying.



Fue durante la mañana de ayer que un perfil, aparentemente falso, realizó la publicación donde señala que el próximo 14 de febrero derramará la sangre de quienes lo han acosado y realizado bullying.



En la publicación que escribió el usuario Yaco Miste, se lee lo siguiente: “Me cansé de esto me cansé del bullying, del acoso, de los malos tratos de los maestros, el 14 de febrero derramaré sangre de todas esas personas que me molestan y de cualquiera que intente detener”.



La publicación fue realizada directamente en la página oficial del CBTis 20,por este usuario que aparentemente está sufriendo de acoso por parte de alumnos y maestros de esa institución educativa.



El pasado mes de febrero del año 2017, que se publicó otra amenaza contra el plantel educativo a través de esta red social, donde se lanzó un múltiple asesinato contra maestros y alumnos, ocasionando gran presencia de autoridades policiacas de los tres órdenes de Gobierno, ante el temor de que ocurriera un hecho lamentable.



En aquella ocasión autoridades educativas y de seguridad implementaron diferentes filtros de seguridad al ingresar al plantel educativo, para evitar alguna traje día.



Blindarán CBTIS 20 por amenaza



Luego que se difundiera en la cuenta oficial del CBTIS 20 una amenaza contra estudiantes y maestros del plantel, el director de la institución, Guillermo Corona Alanís, señaló que la institución contará con seguridad privada, los cuales garantizarán la seguridad de los estudiantes.



El director de la institución señaló que están atentos a la publicación que se realizó en su cuenta de Facebook, además que realizaron el reporte ante la Fiscalía y la Policía Cibernética de Coahuila, quienes se encargarán de ubicar la dirección de donde se realizó la publicación.



Corona Alanís señaló que contrataron una empresa de seguridad privada que esté avalada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, quienes se encargarán de resguardar el interior y exterior del plantel.



Además señaló el director que el día de la amenaza se contará con la vigilancia de guardias de seguridad, además de maestros y personal administrativo, así como la presencia de los diferentes cuerpos de seguridad del estado, a los cuales se les solicitará que estén atentos a ese día.



Guillermo Corona Alanís, invito a los padres de familia a qué también pongan atención a los celulares que tienen sus hijos.



Indaga Fiscalía



El director, señaló que la Fiscalía ya se presentó en el plantel educativo para tratar de indagar en la situación, y ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para que logren ubicar a la persona que publicó en el portal de la escuela.