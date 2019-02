Amenaza Félix Salgado con desaparecer al Poder Judicial

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio advirtió que si los ministros no se ajustan a la ley y pretenden seguir cobrando salarios por arriba del que percibe el presidente de la República, la Suprema Corte va a desaparecer."Si ellos no se ajustan a la ley, estarán fuera de la ley porque estarán cobrando salarios fuera de lo que dice la ley y se van a poner en una predicación donde el pueblo los va a sacar. Y si no se ajusta a lo que dice la ley, porque están obligados a eso, estaremos aquí planeando la desaparición de la Corte. De plano, claro que por supuesto que sí".Fue este martes durante la discusión sobre un dictamen relacionado con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impulsado por el GobiernoDijo que "si el tristemente célebre Zedillo desapareció la Corte quitó los Ministros. Imagínense la chulada de Presidente Zedillo tuvo el valor, la capacidad y la inteligencia para quitar a los Ministros. Si esto no quieren, pues nosotros tenemos la facultad. ¿O no tenemos la facultad para quitar o poner este Senado de la República? Contéstenme. Claro que sí podemos quitarlos y poner a otros".