Amenazan carboneros protestar contra CFE

Escuchar Nota

San Juan de Sabinas, Coah.- Si esta semana no se concreta una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para definir los pedidos de carbón, se tomarían las acciones y medidas necesarias para ver incluso al Presidente de la República y tener una respuesta, así lo aseguró el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.



Reconoció que hay desesperación en la Región Carbonífera y no se ve una actitud positiva por parte del Gobierno federal.



“Si no hay pedidos por parte de la Comisión, sabemos perfectamente que cae la economía, los prestadores de servicio comienzan ya a ahogarse”, indicó el Mandatario estatal, y anunció que su Gobierno privilegiará compras con proveedores de las regiones Centro y Carbonífera.



También anunció que, adicional al paquete de proveeduría, su Administración realizará en la Carbonífera obras por 350 millones de pesos este año.



Respecto a la situación que vive la región, “los pequeños productores con mucho esfuerzo sostienen una plantilla de personal, tienen maquinaria para extracción de carbón y ven con desesperación que no se reactivan los pedidos”, abundó el Mandatario estatal.



Riquelme Solís explicó que han estado solicitando audiencia con el titular de la paraestatal, Manuel Bartlett, quien ha tomado las llamadas telefónicas pero aún no se concreta la reunión.







“Esperamos que esta semana ya tengamos la reunión ya para poder definir cuál será el volumen y cuál será el plazo para el pedido de este año”, sostuvo.



Lo que preocupa, deta-lló, es que si iniciara la licitación el día de mañana, tendríamos que empezar a contar más de un mes y medio para poder tener ya los pedidos, y la región no aguanta .



“No sabemos cuál es la situación por la que atraviesa la CFE, si nos informaran pues también pudieras alertar a las uniones de productores sobre el tiempo necesario, pero si no hay una atención en ese momento hay desesperación y no se ve a corto plazo que se tenga una solución”, recalcó Riquelme Solís.



“Estamos dispuestos a encabezar las marchas necesarias para que volteen a ver a la región y que reactiven los pedidos, esto también pudiera ser negligencia, la región comienza a enfrentar una crisis y no sabemos por qué no inician con la licitación”.



Recordó el Gobernador Coahuilense que el Presidente ordenó que en la compra del carbón se pudieran modificar los volúmenes de adquisición y que también el plazo fuera un plazo aceptable para que los productores pudieran tener garantías y eficientar sus procesos.