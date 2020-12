Amenazan con despido al que denuncie carencias en ISSSTE Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Ante los casos de despido de médicos dentro de la Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE, como el caso del doctor Marco Candia y el urólogo Óscar Bonetti, trabajadores del Instituto denunciaron que el personal se encuentra amenazado con rescindirle su contrato en caso de seguir difundiendo las carencias y situaciones que afectan en la atención de los derechohabientes.



“Tienen estrictamente prohibido en el hospital que le saquen fotos a todo lo que está pasando adentro, cómo están los baños, totalmente sucios; cómo no se les da mantenimiento, cómo no se está constantemente sanitizando; todo eso no lo han puesto y a la gente la tienen asustada con que la van a despedir, cuando esto es una libertad de expresión, hay que difundir la corrupción, hay que sacarla a flote, no hay necesidad de estarla escondiendo”, explicó Bernardo Moreno Barajas, trabajador del ISSSTE.



Bernardo Moreno, trabajador de la Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE, hizo un llamado a las autoridades federales a investigar los recientes despidos de personal, pues asegura que solo reflejan la corrupción que hay dentro de la delegación, y que mantiene en riesgo sobre todo al personal que está vulnerable a la pandemia.



“Esas personas (a las) que están despidiendo son personas muy reconocidas, que han hecho mucho bien a la población; sin embargo, en la Subdelegación Médica tienen siete médicos que acaban de llegar nuevos, del Seguro y de varias partes, porque hay administraciones nuevas que están muy jóvenes y no los mandan al Covid”, expresó el trabajador.



“Hay mucha gente que no viene, mucha gente que está de aviadora, dobles plazas, y con estas personas se están ensañando, es terrorismo para las personas que dedican mucho tiempo de su vida en estar trabajando para la atención de los derechohabientes”, agregó Moreno Barajas.