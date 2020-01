América busca tener revancha

Ciudad de México.- Sanar la derrota en el Azteca ante su gente no será cosa fácil, pero el futbol da revanchas y ahora Miguel Herrera tiene que dar vuelta a la página, ya que no hay más plazo como entrenador del América.



El entrenador termina contrato a finales de mayo del siguiente año, alzar el título en este Apertura 2019 le aseguraba continuar al mando del equipo por un par de torneos más, pero ahora la renovación tendrá que ser calificada con resultados en el Clausura 2020.



El dueño del equipo, Emilio Azcárraga, presenció todo el duelo ante Monterrey, vibró y se emocionó hasta que en la tanda de penaltis la suerte no estuvo de su lado y fue Rayados quien se quedó con el campeonato.



Luego el mandamás se dirigió a los vestidores, donde todo era caras largas, vergüenza, coraje, pero con la tranquilidad de un semestre con algunas adversidades, les brindó su apoyo por el momento que estaban pasando y sin reproches les dejó el mensaje de siempre: “se debe buscar siempre el campeonato”.



Azcárraga también les ha puesto las cartas sobre la mesa sobre la incorporación de nuevos elementos del club, ya que considera que algunos de los que portan la camiseta azulcrema no sienten del todo el escudo.



En un mismo tenor, la continuidad de Santiago Baños, también está en el aire, ya que al igual que al cuerpo técnico, su contrato tiene vencimiento en el verano, por lo que este primer semestre del año será un duro examen para la cúpula de las Águilas.