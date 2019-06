América celebra el Día del Orgullo LGBT con un jersey especial

No importa a qué juegas.

Nadie gana solo.



Nos unimos con @nike para que el campo de juego se vuelva más parejo día a día.



El juego no será igual hasta que ganemos todos.#BETRUE pic.twitter.com/zd832BwxBQ — Club América (@ClubAmerica) 28 de junio de 2019

América no se queda fuera de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT y realizó una modificación a su playera en la cual integró los colores representativos de la diversidad sexual a su diseño habitual.El conjunto azulcrema dio a conocer la imagen del uniforme que utilizará en el duelo ante Boca Juniors en New Jersey, el próximo 3 de julio en el Red Bull Arena, donde se muestra que en los dorsales tendrá la bandera del Orgullo Gay, mostrando su apoyo al movimiento.“Durante nuestro primer partido del Tour Águila vs. Boca Juniors en New Jersey celebraremos con orgullo las diferencias que hay entre los seres humanos sin importar origen, color de piel, orientación sexual, edad, creencias religiosas o discapacidad“, publicaron los azulcremas en todas sus redes sociales.Con información de Record