América, con 10 bajas para enfrentar a los Pumas

América tratará de hacer hasta lo imposible para vencer a los Pumas en juego de la, y es queLas Águilas de entrada no podrán contar con Bruno Valdez y Santiago Cáseres, quienes fueron expulsados en el juego anterior ante Necaxa.En duelo de la jornada 8 frente al Necaxa,le dio una patada a Maxi Salas, acción que fue revisada por el VAR y resultó con tarjeta roja para el futbolista azulcrema.propinó un pisotón a Maxi Salas y también fue enviado a las regaderas. Los dos jugadores americanistasPor otro lado, América no puede contar aún con Renato Ibarra, quien se mantiene en recuperación, Nicolás Benedetti, también lesionado, Sebastián Caceres y Nicolás Castillo.sufrió una lesión de menisco en la rodilla izquierda y su vuelta dependerá de cómo evolucione, mientras quepadece del tendón y sería hasta finales de marzo cuando regrese a las canchas.están fuera toda la temporada.Además de ellos, hay que descartar a, quien está borrado del equipo.Martínez no ha jugado en lo que va del C2020 y luce complicado que puede tener minutos en el Clásico Capitalino a pesar de estar sano y del resto de jugadores queno tendrá disponibles.Los que aún están en duda, pero se encuentras 'entre algodones' son: Sebastián Córdova, Gio Dos Santos y Henry Martín.