América con lo justo, le pega a Juárez en el Azteca

Escuchar Nota

#ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre América y Juárez en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/tXvufQ0Zi6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 27, 2021

Roger Martínez no los escucha, al menos así gesticuló al anotar en el triunfo del, en el Estadio Azteca.Al colombiano la propia directiva le puso la cruz en la pretemporada. No han sido las ganas de las Águilas las que lo mantienen en Coapa, sino la falta de ofertas serias debido a su alto valor en el mercado.Al 74', condujo desde la media cancha, con el contencióncomo su único escolta, a metro y medio de distancia. Henry Martín le jaló la marca de Víctor Velázquez, mientras que el lateral Luis López se hizo el hara-kiri ante su indecisión de tapar al colombiano o cubrir a Mauro Lainez, quien llegaba por izquierda. El cafetalero disparó de zurda, colocó el balón pegado al poste izquierdo, y se llevó las manos a las orejas; el año anterior solo metió un gol, en agosto.Este América dees un poco camaleónico. En el primer tiempo el equipo ejerció una presión alta.En los saques de meta de Bravos era común ver a Federico Viñas, Giovani dos Santos y Leonardo Suárez en los linderos del área. El equipo asumió los riesgos. Recuperó varias veces la pelota en la salida de Juárez, una de las cuales terminó en un tiro débil de Gio, y otra en el tiro de esquina que derivó en el gol de, quien se impuso por aire a Víctor Velázquez y a Ayron del Valle.Las Águilas obligaban a que el rival dividiera la pelota, y casi siempre ganaron los rebotes. El equipo salía con balón dominado, a ras de pasto, con Viñas como poste y de ahí tejían las jugadas por los costados, con Suárez o Lainez.La polémica se produjo al 36'. El VAR sugirió la revisión de un gol del central Velázquez, ya que Marco Fabián estaba en fuera de lugar y presumiblemente obstruyó la visibilidad del portero Óscar Jiménez, uno de los tres jugadores que entraron al quite por los enfermos de Covid-19.En el complemento, los azulcremas replegaron. Ahora presionaban en la media cancha, tal y como ocurrió contra Atlético San Luis en el debut de Solari.movió los hilos de Juárez, sin mucho éxito. El guardameta Jiménez apenas tuvo un susto en un disparo del lateral Alberto Acosta. América tuvo dos de peligro, una de ellas la del gol de Roger, quien se volvió tendencia tras negarse a escuchar a sus detractores.