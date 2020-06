América continua con su preparación para la Copa GNP

Escuchar Nota

— Club América (@ClubAmerica) June 28, 2020

“La preocupación pasaría si estuviéramos yendo para todos lados, los jugadores salen de sus casas, se suben a sus carros y llegan al club que está sanitizado. Ya llevamos cuatro pruebas covid y en las cuatro ha salido negativo el equipo y me gusta decirlo porque quiere decir que está concentrado y disciplinado en lo que tiene que hacer nos ocupa que sigamos en ese tenor de la casa al club y del entrenamiento a su casa. Nos ocupa llegar con un estado óptimo en lo futbolístico y este torneo nos da esa posibilidad, va a ser sin público con rivales, que también se van a hacer pruebas covid antes de los partidos y, por supuesto, trataremos de cuidarnos todos de esta circunstancia. Si queremos que corra nuestra pelota y nuestro futbol, como está pasando en otros países, tenemos que seguir con las normas de cuidarnos por completo para poder competir”, dijo el viernes el Piojo.



.-, el torneo de pretemporada que iniciará el viernes 3 de julio tanto en Guadalajara como en la, pese a los positivos deque hubo en, ensus planes no cambian y este lunes volverán a la actividad para su debut del viernes que está programado para el viernes contraHasta ahora,, algo que el entrenador presumió el viernes en una conferencia, porque es la muestra de los cuidados que ha tenido todo el club en esta emergencia sanitaria.se le preguntó el viernes si no había temor por algún contagio que pudiera darse en el torneo y se mostró hasta cierto punto optimista.Y tras conocerse este sábado el resultado de ocho positivos en el conjunto cementero y de otros siete indeterminados, en el conjunto americanista siguen con su idea de participar en el torneo, incluso su cuenta de Twitter promovió este domingo los tres partidos que tendrá el conjunto azulcrema, aunado a que la empresa dueña del equipo es uno de los organizadores.En todo caso, enesperan decisiones, ya sea quesiga o no en el torneo, porque en todo caso de que continúe, es obvio que los jugadores que dieron positivo no participarían y en caso de que La Máquina no siga, el equipo que lo reemplace tendrá que seguir los protocolos sanitarios y cumplir con las pruebas previas.Infromación por Milenio