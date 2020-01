América finiquitó con $1,700 a jugador que se burló de protesta

Jugadores del Club América Sub-17 de México se mofan del tema "El Violador Eres Tú" utilizado en protestas feministas vs el acoso y los feminicidios a nivel mundial.







uno de los cuatro jugadores Sub 17 del América que se burlaron de la protesta feminista en un video que se viralizó, se despidió de la institución azulcrema una vez culminada su relación laboral.Según información obtenida por Mediotiempo,y ahora se enfocará a encontrar un nuevo club en el que pueda seguir su sueño de convertirse en futbolista profesional."‪Agradezco a cada uno de los entrenadores, empleados compañeros y amigos del Club América, que me han hecho crecer como persona y como futbolista. Me seguiré preparando con motivación y pasión para poder ser mejor persona y mejor futbolista", escribió en sus redes sociales.Otro de los implicados que quedó fuera de la institución azulcremaquien no se ha pronunciado al respecto.Ambos jugadores fueron dados de baja con el argumento de que eran parte de un "recorte de personal".Lomelí jugó nueve torneos con los Águilas, mientras que Anaya llegó a la institución para jugar con la Sub 15 disputando 19 encuentros con las categorías Sub 15 y 17.