América no puede contra el líder León en la eLiga MX

Escuchar Nota

¡Sigue el invicto de #Nickiller!



Un triunfo más de #LaFiera en la #eLigaMX.



Aquí el resumen del partido pic.twitter.com/weomBQrrk6 — Club León (@clubleonfc) May 17, 2020

.-no pudo reivindicarse en la, lasllegaban con ánimo de revancha después de la goleada que sufrieron antetomó los controles, el delantero mexicano había tenido buenos resultados, pero enfrente estaba uno de los mejores gamers comoY el jugador devolvió a levantarse con el triunfo portuvo un desempeño destacable, el gamer esmeralda maneja los tiempos del juego como pocos, ejecuta un juego masticado, huye del vértigo, pero prioriza el acompañamiento, con esa fórmula no tardó en hacer daño.Primero amenazó con un tiro de media distancia dequerepelió, el portero empezó a ser factor muy pronto.no lograba enganchar juego, la pelota le duraba poco en los pies y tenía que recular. Ochoa seguía siendo el mejor de los azulcrema al tapar tiros deAmérica buscaba tener un poco más de balón, pero sus acompañamientos no lo llevaban a zona de peligro. No lograba siquiera acercarse a la portería depara exigir al portero. En eso, un centro dea segundo piste fue cabeceado pory puso el’.estaban obligadas a correr riesgos, dar un paso al frente, el problema es queno cambiaba su ruta de juego, pero una triangulación (su mejor jugada en todo el partido) puso aen el área, lanzó un fuerte tiro, perolo desvió a tiro esquina.En el segundo tiempo, los deno tuvieron tiempo otra vez de ilusionarse con el empate, porque, tras una pared con, marcó el segundo con un buen remate dentro del área al’.manejó el juego, lo mantuvo en su terreno,careció de llegadas de gol, no podía elaborar alguna jugada y en la recta final fue cuando el partido tomó otro rumbo.al 82’ marcó el tercero tras un rechace deLos deestaban contra la lona, pero vino un arrebato. El coraje afloró en lasque se ilusionaron con una vibrante reacción. Primero,aprovechó un robo en el medio campo que acabó con una asistencia deparaquien remató en el área y venció a’.Tomó confianza y valor el cuadro americanista, dispuesto a vender cara la derrota, en el tiempo de compensaciónmarcó el segundo con un buen toque ante la salida del portero chileno, pero ya no le alcanzó para más a lasInformación por Milenio