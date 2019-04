América, obligado al triunfo ante Santos

Necesitado de corregir sus errores, pero sobre de ganar, el campeón América regresa a casa para recibir a Santos Laguna, que requiere del triunfo para mantener esperanzas de Liguilla, en juego de la fecha 16 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.El cuadro de Coapa suma ya tres partidos sin ganar, con dos derrotas y sólo un empate, lo cual ha provocado que pierdan posiciones en la clasificación, pero sobre todo que todavía no aseguren su presencia en la fase final.Más que quejarse el técnico Miguel Herrera hacia el Video Asistente Arbitral (VAR), el “Piojo” y sus jugadores deben recapitular en sus fallas, y ser conscientes que no se pueden dar el lujo de cometer errores de esa magnitud en la Liguilla.Para este duelo ya podrían ver acción el delantero Oribe Peralta y el chileno Nicolás Castillo, quienes trabajaron la última semana al parejo de sus compañeros. Lo mismo que el volante ecuatoriano Renato Ibarra y el defensa Edson Álvarez.Los “azulcremas”, que suman 23 unidades en el séptimo lugar de la tabla, han ganado siete de los 10 más recientes duelos en casa ante su rival en turno, por dos derrotas y un empate.El conjunto de la “Comarca Lagunera” todavía tiene posibilidades de colarse dentro de los primeros ocho de la calificación, pero para llegar a la última fecha con posibilidades necesitan ganar y esperar una combinación de resultados.El debut del uruguayo Jorge Almada en el banquillo “verdiblanco” fue positivo con un triunfo sobre Querétaro, aunque ese duelo no puede tomarse como parámetro.Lo de Torreón, que suman 19 puntos en el duodécimo escalón, solo presenta dos victorias en los últimos 10 cotejos celebrados en cualquier campo ante los capitalinos, por seis “descalabros” y dos igualadas.La cancha del estadio Azteca será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo pactado para desarrollarse a las 19:00 horas con arbitraje de Jorge Isaac Rojas.