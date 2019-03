American Airlines suspende vuelos a Venezuela

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció el viernes la suspensión de sus vuelos a Venezuela en medio del deterioro de la situación humanitaria y el aumento de las preocupaciones de seguridad en el país."American ha suspendido temporalmente nuestra operación en Caracas y Maracaibo", dijo la aerolínea en un comunicado."La seguridad y protección de los miembros de nuestro equipo y clientes siempre es lo primero y American no operará en países que no consideramos seguros", agregó.American Airlines tenía hasta ahora dos vuelos por semana a Caracas y uno a Maracaibo, todos desde Miami.El sindicato de pilotos de la aerolínea, APA por su sigla en inglés, había exhortado el jueves a sus miembros a no volar a Venezuela, en virtud de la última alerta del Departamento de Estado, que urge a los estadounidenses a no viajar al país sudamericano."A la luz de la recomendación (...) emitida esta semana con respecto a Venezuela, el presidente de APA, Dan Carey, instruye a todos los pilotos de APA que detengan las operaciones de vuelo a Venezuela", dijo en un comunicado el sindicato, que agrupa a 15.000 pilotos de la aerolínea."No acepten viajes a Venezuela", insistió el gremio.El Departamento de Estado señaló que Venezuela está en el nivel máximo de alerta de la escala de recomendaciones de viaje, que estipula "No viajar"."No viaje a Venezuela debido a delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses", señala la más reciente directiva, actualizada el martes tras el anuncio de la suspensión temporal de las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas.APA recordó a sus miembros que la embajada retiró esta semana todo su personal diplomático de Venezuela, y no está brindando ningún servicio consular.La aerolínea estadounidense United Airlines, que ofrece un vuelo a Venezuela desde Newark, no respondió a una solicitud de comentarios de AFP.La mayoría de las aerolíneas extranjeras prohíbe que sus tripulaciones pernocten en Venezuela.Las empresas estadounidenses United Airlines y Delta y la colombiana Avianca suspendieron actividades en 2017; la alemana Lufthansa y la estadounidense Dynamic, en 2016; y Air Canada, Aeroméxico, Alitalia, Tiara y Gol, entre 2014 y 2015.La semana pasada, un intento de atraco contra una tripulación de Air Europa que degeneró en un tiroteo llevó al Sindicato Español de Pilotos a exigir la cancelación de los vuelos a Caracas.Políticamente dividida, Venezuela, declarada en default parcial en noviembre de 2017 por varias agencias calificadoras, está sumida en una crisis económica sin precedentes, marcada por una hiperinflación galopante y una severa escasez de productos básicos.