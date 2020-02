Américo Garza no permite que sus hijas convivan con la familia de Karla Luna

Escuchar Nota

"Quiero decir que hago este video a escondidas de mi familia, lo hago sin fin de lucrar. La única finalidad es animar a mi familia de que rompan el silencio, ya van más de dos años que mi hermana no está con nosotros y yo ya me harté de tanta injusticia", inicia en el video.



"Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, ni videollamada, menos en persona", reveló. "La verdad yo veo a mis papás, a mis sobrinos y ellos sufren demasiado con el hecho de que no puedan verlos, día a día las extrañan".



"Cada quien vivió su luto a su manera y en esta caso los hermanos estuvieron juntos en su casa, en su entorno, consolándose, sobrellevando la situación con el cobijo de sus abuelos. Entonces pasa esto, que llega el papá y de un golpe él se las lleva", recordó. "Tratamos de comunicarnos con él para un acuerdo pero no fue posible".

A casi tres años de la muerte de, su hermanoutilizó las redes sociales para denunciar que no ha tenido contacto con las hijas de la comediante.En el clip, el joven asegura que Américo Garza no ha permitido que su familia vea a las hijas de la fallecida estrella regiomontana desde hace más de dos años.Y es que, a pesar de buscar las diferentes formas de convivencia, hasta el momento no han logrado tener contacto con ellas.Además, dio a conocer todo aquello que vivieron antes y después del fallecimiento de la comediante y cómo reaccionó Américo.