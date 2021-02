‘Amiga date cuenta’: Toñita pone en duda la relación de Cynthia con Carlos Rivera

Escuchar Nota

“A mí sinceramente me tocó ver el disco que decía que la ganadora del ‘Desafío de Estrellas 2’ era Cynthia Rodríguez. Mi nana en aquél entonces; cuando tienes un nano te va a cuidar a ti como artista, pero cuando éste no tiene nada que hacer, si no te necesita, puede ir a ayudar a alguien que no traiga nano. Entonces en aquél entonces mi nana fue a ayudar a Cynthia Rodríguez y a mi me dejó y me estaban pintando un ojo de azul y uno de verde hasta que me molesté y le dije que dónde estaba, le grité y Cynthia se burló de mi, de “jaja se le cayeron las cremas'”, contó Toñita.

"De que sé cosas sé cosas, de que ya no me competen decirlas, no me competen decirlas. Cada quien toma su mentira como mejor la agarra y cada quién hace lo que cree conveniente para ellos", expresó.

"Sí he escuchado, sí he visto, pero ya no me compete hablar. Lo único que diría es: 'Amiga date cuenta'".

Al parecer. Recientemente salió a la luz, la pelea que hubo entre dos ex académicas que participaron en el reality show de 2003, Toñita y Cynthia Rodríguez, pues la veracruzana acusó a la actual conductora de Venga la Alegría de frenar su carrera artística frente a los directivos de TV Azteca.Ahora en entrevista con Vaya Vaya, Toñita, noviazgo que se especula desde hace tiempo es un montaje creado por ambos cantantes.De acuerdo con el testimonio de Toñita, el problema con Cynthia Rodríguez inició desde el programa ‘; en donde competían algunas personalidades de TV Azteca con las concursantes de La Academia que se grabó en 2003. Según cuenta, a ella le tocó ver cómo un disco de quien sería la ganadora del show ya tenía el nombre de Rodríguez.Recientemente, tras ser cuestionada en el programa de YouTube Vaya Vaya sobre los rumores de que la relación de Cynthia con el también ex académico Carlos Rivera es solo un montaje,, pero dijo que no es un tema del que le corresponda hablar.Ademásantes de cambiar rápidamente de tema:Información por Milenio