¡Amigas de verdad! Usan grúa para ver a su amiga con cáncer ante Covid-19

Argentina.- Las pandemia por Covid-19 ha traído consigo diversas restricciones, entre ellas medidas para visitar a enfermos. Esto fue lo que un grupo de mujeres de la ciudad de La Plata enfrentaron con ingenio.



Gabriela, amiga del grupo, se encuentra internada por cáncer en el Instituto Fleming, y ante la prohibición de acercarse, rentaron una grúa para alzarse y llegar todas hasta la ventana de la habitación para saludarla, recoge Infobae.



En total 12 amigas fueron las que sorprendieron a Gabriela, paciente de 52 años, internada desde hace dos meses, y por protocolo no puede recibir visitas. Por ello con el servicio de la "plataforma tijera", lograron aproximarse a ella.



"Cómo no íbamos a venir. Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá boluda, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi", se escucha decir a una de las amigas.







El momento fue grabado desde el piso y muestra el conmovedor saludo en el que incluyeron carteles y globos, y a pesar de los 8 metros de distancia, la emoción las unió.



Las amigas se habían reunido durante la cuarentena solo por videollamadas, pero consideran que "no es lo mismo" que verse en persona, según declararon para El Día de la Plata.





Con información de El Imparcial