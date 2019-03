Amigo desesperado lo denuncia por robo

Preocupado porque su amigo no le entregó la combi que le había prestado minutos antes, un hombre denunció los hechos como robo ante la policía, descubriéndose que todo se trataba de una mentira.Todo comenzó cuando el quejoso cedió el camión de la ruta 3A a su amigo para que lo manejara, siendo en la calzada Antonio Narro donde se dio el “malentendido” que provocó una búsqueda policial.Y es que el ver que su amigo no regresaba con el transporte de pasajeros, el chofer detuvo a los agentes municipales y los alertó sobre la situación, provocando el rastreo de la unidad, que se dio durante varios minutos en el sur de la cuidad.Al ser arrestado y canalizado ante un agente del Ministerio Público en turno, el detenido que dijo llamarse Sergio aseguró que le habían prestado el transporte, por lo que las autoridades comprobaron su versión y lo deslindaron del delito de robo de vehículo.Horas después, el concesionario de la ruta acudió ante los encargados del caso para solicitar la devolución de la unidad y asegurar que no colocaría denuncia por lo ocurrido, al asegurar que todo se trató de un malentendido.