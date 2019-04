AMLO abre la puerta a que se investigue a Rosario Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a darle curso a las denuncias que se han hecho contra Rosario Robles, ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, por irregularidades cometidas durante su gestión que, identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, fueron conocidas como la “Estafa Maestra”.El pasado 15 de septiembre, López Obrador, en ese entonces presidente electo, consideró que Rosario Robles era un “chivo expiatorio” por las irregularidades identificadas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el periodo en que estuvo al frente.López Obrador consideró que se trataba de un “circo”, montado por “la mafia del poder” y “algunos medios de comunicación a los que les gusta darle circo a la gente”.“Todo lo que llegue como denuncia con pruebas se tramita, no me quedo con nada porque no puedo convertirme en cómplice. El presidente no puede saber de un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato”, señaló el mandatario.El titular del Ejecutivo expuso que todas las denuncias deben estar dirigidas a castigar a “los de arriba”, como en el caso de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Al ser cuestionado sobre si entre los de arriba se encuentra gente como Rosario Robles, el presidente señaló:“Si existen denuncias, darles curso”.El tabasqueño ofreció entregar datos concretos sobre las denuncias que ha interpuesto su administración respecto a casos de corrupción y el estado que guardan en las investigaciones.