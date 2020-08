AMLO acepta revisar pacto fiscal; ‘que gobernadores se pongan de acuerdo’, dice

Escuchar Nota

“Yo planteé: ‘pónganse de acuerdo para la modificación de la fórmula, si se da más a los que tienen más pobreza, carencia, o a los que tienen más crecimiento económico’, eso no es fácil de lograr porque nadie va a querer que le quiten, ¿cómo consiguieron esa fórmula? Fueron negociaciones, pero perjudicaron a unos estados y beneficiaron a otros. Si los gobernadores llegan a un consenso yo no me opongo”, subrayó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que, para hacer una revisión del pacto fiscal, primero tienen que ponerse de acuerdo los gobernadores sobre las modificaciones para la nueva distribución de recursos federales a los estados.En la conferencia mañanera desde Aguascalientes, el mandatario comentó que, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), planteó a los mandatarios estatales lograr un acuerdo general; de este modo,A pesar de ello, López Obrador aseguró que no ve como alternativa la modificación de la fórmula para calcular las participaciones federales, pero se pronunció por hacer un análisis, mantener el diálogo “y convencerse, no imponer nada”.“Si del presupuesto se destina más, la federación no tendría para financiar el desarrollo,Finalmente dijo que hubo un compromiso para que la Secretarías de Gobernación y Hacienda mantengan diálogo con los gobernadores. Sin embargo, de dejó en claro que no se contratará más deuda por ningún motivo.“Les propuse que, con los márgenes que se tienen en el marco de la ley vigente, se pueda procurar que haya un trabajo conjunto de coordinación, se complemente la inversión y se hagan más convenios, esto implica no permitir la corrupción, sino austeridad”, agregó.