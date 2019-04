AMLO acusa a distribuidores de abusos en venta de gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que algunos distribuidores abusan en la venta de gasolinas en el país.Durante la entrega de apoyos de los programas integrales de Bienestar en la unidad deportiva de Uruapan, el presidente propuso que para evitar abusos en la venta de combustibles, el gobierno federal busca un mecanismo para que Petróleos Mexicanos (Pemex) no dé más cara la gasolina a los distribuidores y se mantenga estable el precio.‘Hubo aumentos porque estamos buscando mecanismos para mejorar. Hay algunos que abusan pero ya estamos buscando un mecanismos para que Pemex no les dé más cara la gasolina a los distribuidores y que ellos no abusen y mantengamos estables los precios’, comento.‘Que nada más se agregue lo que signifique la inflación, que para este año será del 3%, que será casi nada porque hay disciplina en el manejo de las finanzas públicas", comento.