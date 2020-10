AMLO advierte que no permitirá retrasos con el Tren Maya

Escuchar Nota

El presidente @lopezobrador_ supervisó las obras del tramo 1 del #TrenMaya en Palenque. Este proyecto marca una inversión histórica para una región que ha sido abandonada. Hoy los ojos de México están en el sureste. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. pic.twitter.com/N9rC22SpKN — Tren Maya (@TrenMayaMX) October 9, 2020

ya que la obra del Tren Mayadijo hoy a las constructoras que tienen a su cargo el proyecto.De visita en Chiapas para supervisar la obra del Trena Maya en el tramo Palenque-Escárcega, Campeche,“Si es necesario voy a estar cada mes en los frentes de trabajo. Y también celebro que se haya recibido el planteamiento, la opinión, de que no debe haber diferencias entre empresa y gobierno, cuando se trata de una obra de esta dimensión, de esta magnitud.a más tardar, y que no se permitirá que el tiempo les gane.y que nunca se había invertido en la región como lo hace ahora su gobierno.y que los gobiernos anteriores tenían en el abandono a esta región.Indicó que por ello es relevante que en su gobierno se haya volteado a ver al sureste,regiones a las cuales se les seguirá apoyando.Y dijo que prueba de ello es que enu otros lugares del país.Y que allá en el norte del país no se cobra el 16 por ciento como en el sur, sino el 8 por ciento. Así pues,Agregó que, en este contexto, se deben mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente humilde y pobre del sureste mexicano.. En total, un millón 656 mil chiapanecos reciben algún tipo de asistencia.Dijo que a todos estos apoyos se suma el acompañamiento de esta obra del Tren Maya, porque no se podría hacer tanta inversión en esta obra a la vez que se abandona a la gente.