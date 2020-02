AMLO advierte que se acabará con corrupción en tribunales

Escuchar Nota

"Se debe terminar también la corrupción en los juzgados, en los tribunales. Aprovecho para enviar un mensaje de respeto a los jueces y a los magistrados, a los poderes judiciales locales y federales, somos muy respetuosos y queremos que haya un auténtico Estado de Derecho", dijo durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno, Jalisco.

"Y eso da pie a que quede en libertad, es la corrupción, hay que llamarlo por su nombre y esos jueces y magistrados deben de pensar que son otros tiempos no es amenaza ni siquiera advertencia.

"Tarde o temprano significa sufrimiento para los que se dedican a la delincuencia y, sobre todo, para sus familiares, para sus madres, para sus seres queridos, arruinan la vida de las familias. Tengo mucho respeto por las mamás, nunca una madre va a aceptar de que un hijo es responsable de un delito porque el amor de las madres es un amor sublime, pero parte el alma ver cómo se acercan a plantearnos que tienen hijos desaparecidos o hijos en las cárceles o hijos que perdieron la vida", añadió.

e hizo un llamado a los jueces y magistrados para conducirse con honestidad.Se pronunció por respetar la autonomía de los poderes y denunciar todos los actos de corrupción, pues advirtió que "se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los 23 días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel hasta riéndose porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal"."Esos jueces y magistrados, deben de pensar que son otros tiempos no es amenaza, ni siquiera advertencia. Es decirles que ya se acabó la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad, queremos vivir en un México con legalidad, con justicia y nadie en este país va a ser cómplice, nadie se va a quedar callado", indicó.El Presidente c, ya que se trata de "estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad".