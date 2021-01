AMLO afirma que dar a conocer expediente de Cienfuegos no afecta relación con EU

Escuchar Nota

"No podemos fabricar delitos a nadie, de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, pero un gobierno sin ética, sin moral no es nada, no tiene ningún valor, ninguna fortaleza, lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera sin esconder nada de que no hay elementos, que en efecto se fabricó el delito o se fabricaron los delitos, independientemente de quién sea la persona, independientemente de quien se trate, nosotros debemos actuar con rectitud, con apego a la verdad y principios.



"Estamos dispuestos a que continúe la cooperación, no queremos rupturas, pero no podíamos permitir un asunto que no tiene razón de ser, que no tiene sustento", dijo. .

"No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad sin sustento y que nos quedemos callados, imagínense que el gobierno de México que encabezo se quede callado. Qué sucede, pues perdemos autoridad y terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo", manifestó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que haber dado a conocer el expediente de Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), país donde fue detenido por supuestos nexos con el crimen organizado.En conferencia de prensa matutina,al comentar que "hay bastante comprensión de parte del gobierno estadunidense sobre este asunto, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros".López Obradorque "hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto y ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros".La Fiscalía General de la República (FGR), pues la mayoría de los documentos están testados lo que hace imposible conocer la información que contienen.Información por Milenio